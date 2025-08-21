نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صور جديدة لها من جلسة تصوير مختلفة من داخل حمام السباحة، وأطلت نادين الراسي بفستان باللون الأزرق مع رسومات باللون الأصفر.



نادين الراسي ظهرت قبل أيام من حفل الفنانة أصالة نصري، التي أحيته في لبنان مساء السبت الماضي، وكانت منسجمة تماما ترقص أمام المسرح، وخلفها أصالة نصري تغني أغنية آسفة.



وقدمت أصالة نصري، لجمهورها خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (بنت أكابر، شكرا، يا مجنون)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.



كانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي اعترفت قبل فترة ببعض التفاصيل الشخصية وتجربتها الصعبة فى تناول المخدرات وذلك قبل أن تتخذ قرارًا شجاعًا بالتخلي عنها.

قالت نادين الراسي فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إن ابنها كان الداعم الأول لها في هذه المرحلة، مؤكدة أهمية تربية الأبناء بشكل سليم، ليس فقط من أجل مستقبلهم، بل لأنهم أيضًا بيربّونا وبيعلمونا، على حد تعبيرها.

وأضافت نادين الراسي: سبق أن جرّبت المخدرات وتخليت عنها، وأكتر حد وقف جنبي هو ابني، وهنا نرجع لكلمة نربّي ولادنا صح، وما تعلّقوا على الشيء السيئ اللي صار فينا، خلّينا نتعلّم منه، وأنصحكم تربّوا أولادكم صح.