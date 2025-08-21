داليا مصطفي تتألق بالاسود في أحدث ظهور

نشرت الفنانة داليا مصطفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة من أحدث ظهور لها.

وظهرت داليا مصطفي وهي ترتدي فستان من اللون الاسود، اظهرت اناقتها.

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على تهنئة الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته ان الرفاعي وذلك بعدما نشر كريم صورة تجمعه بزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رد واضح على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما.

وشاركت داليا مصطفى صورة كريم محمود عبد العزيز مع زوجته، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على “انستجرام”، معلقة: "فرحت أوي بالخبر دا ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين وشر الناس بحبكم أوي أوي".