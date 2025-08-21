قبل إذاعتها .. شاهد بوستر ثالث حكايات" ما تراه ليس كما يبدو"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، بوستر ثالث حكايات العمل، والتي تحمل أسم" انت وحدك"، والذي تقوم ببطولته تارا عماد.

الحكاية الثالثة من العمل من المقرر عرضها يوم السبت القادم، ويشارك في بطولتها الفنانة وفاء صادق، ومن إخراج جمال خزيم.

ويعرض للفنانة تارا عماد حاليًا فيلم “ درويش” في دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، ويشهد ظهورا خاصا للفنان محمد شاهين.