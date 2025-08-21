ميار الببلاوي: الناس اللي بتقول ابني حاول الانتحار دول مجرمين

ردت الفنانة ميار الببلاوي على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وانها تدعي الإصابة خوفا من الحسد وان الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.



وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “الناس اللي اتنمرت عليا وعلى ابني في خطوبته وعلى عروسته، انتو ازاي عايشين كده بجد، اللي يقول ابني انتحر قبل كده، واللي يقول ابني متوحد، والعروسة مش عارف ايه، أي تأليف وخلاص، العروسة وأهلها حزنوا بدل ما يفرحوا، ومش فاهمة ليه ميتمش تجريم التعليقات على حسابات المشاهير”.



وأضافت ميار الببلاوي: “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.



ميار الببلاوي تحتفل بزفاف ابنها

وكانت احتفلت الفنانة ميار الببلاوي، بخطوبة نجلها محمد، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور المقربين والأصدقاء.

وعبرت ميار عن سعادتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ما شاء الله تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يارب قوّيني أكمل المشوار وآخر ما أشوفه في بيته. ربي يعلم أني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. أبعد عنه العين واحفظه بحفظك واجعلها زوجة الدنيا والآخرة».