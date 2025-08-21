اليوم.. زوربا ورقصة الحياة في محكي القلعة 33

يشارك عارض الباليه العالمي هاني حسن أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال أكابيلا تدريب أدهم عزت في الثامنة مساءً الخميس 21 أغسطس ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء.

يضم الحفل المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار ميكيس ثيودوراكيس وخلاله يجسد هاني حسن مشاعر الرحالة الذى تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة بإسم زوربا .

إستمتعت حشود ضخمة من جمهور مسرح المحكي بأمسية مزجت إبداعات الماضى القريب وسحر التاريخ جاءت ضمن ليالي الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء 33 والذي تقيمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة .

وخلالها استدعي النجم إيهاب توفيق مشاعر الشوق والحنين لزمن النقاء خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وإستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب ودعمها بإضافات جسدت تطور أعماله الفنية كان منها سحراني، عامل عملة، أحلي منهم، مشتاق، علي كفيك ميل، هدي القمر، بحبك يا اسمراني، علمي علمي، الله عليك ياسيدي، حد شافنا، تترجا فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة .