برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة

وضع نادي برشلونة الإسباني اللمسات الأخيرة على خطة التحرك في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، بعد اجتماع حاسم ضم القيادة الإدارية والفنية للفريق.

ووفقا لما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية، عقد خوان لابورتا، رئيس النادي، اجتماعا مطولا مع الإدارة الرياضية بقيادة المدير الرياضي ديكو، وبحضور المدرب الألماني هانز فليك، لمناقشة تفاصيل المرحلة الختامية من الميركاتو.

لا صفقات مفاجئة والتركيز على التسجيل

الاتجاه العام داخل النادي، بحسب الصحيفة، لا يشير إلى نية إبرام تعاقدات جديدة في اللحظات الأخيرة، بل يتمحور الجهد حاليا حول استكمال عملية تسجيل اللاعبين الذين لم تُحسم أرقامهم في الفريق الأول.

الاجتماع، الذي عقد على شكل غداء عمل، تناول كافة السيناريوهات الممكنة قبل عشرة أيام فقط على إغلاق السوق، في وقت شددت فيه الإدارة على ضرورة التوازن المالي والتقني للفريق.

الأولوية تسجيل جيرارد مارتن

تتمثل الأولوية القصوى لإدارة برشلونة حاليا في تسجيل لاعب الوسط جيرارد مارتن قبل المواجهة المقبلة أمام ليفانتي.

ويعتمد هذا الأمر على إنهاء عقد أوريول روميو، الذي يفاوض على خروجه مقابل تعويض عن السنة المتبقية من عقده.

تحركات على صعيد الإعارات والبيع

وأوضحت سبورت أن الحارس إيناكي بينيا بات قريبا من تجديد عقده لمدة عام أو عامين تمهيدا لإعارته، في وقت يُنتظر فيه انتقال الظهير هيكتور فورت إلى ريال مايوركا بشكل نهائي، أو إلى كومو الإيطالي على سبيل الإعارة.

هذه الخطوات ستُفسح المجال لتسجيل ثلاث صفقات مهمة للفريق الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الموهبة الدنماركية روني باردغجي، ولاعب الوسط مارك بيرنال.

صفقة بيع كبرى في الطريق

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن النادي يجهز لصفقة بيع "كبيرة" ستدر عائدا ماليا يتجاوز 30 مليون يورو، والمرشح الأبرز هو مارك كاسادو، في ظل اهتمام من عدة أندية إنجليزية بخدماته.

استقرار فني وتطلعات للمستقبل

وعلى صعيد التعاقدات الجديدة، أكدت سبورت أن برشلونة لا ينوي التحرك لضم لاعبين جدد في الصيف الحالي، إذ يرى المدرب هانز فليك أن المجموعة الحالية تلبي متطلباته، خاصة بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد وخوان غارسيا، في صفقات وُصفت بـ"الاستراتيجية".

لكن الباب قد يفتح أمام صفقات إضافية في سوق الانتقالات الشتوية، في حال تمكن النادي من العودة إلى قاعدة الإنفاق "1:1"، التي تتيح له التحرك بشكل أكثر حرية.

ديكو يحظى بثقة الإدارة

وتعتبر إدارة برشلونة راضية تمامًا عن أداء المدير الرياضي ديكو، مشيدة بالنتائج المالية والرياضية التي حققها خلال فترة انتقالات صعبة ومعقدة.