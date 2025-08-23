قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة

برشلونة
برشلونة
أمينة الدسوقي

وضع نادي برشلونة الإسباني اللمسات الأخيرة على خطة التحرك في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، بعد اجتماع حاسم ضم القيادة الإدارية والفنية للفريق.

ووفقا لما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية، عقد خوان لابورتا، رئيس النادي، اجتماعا مطولا مع الإدارة الرياضية بقيادة المدير الرياضي ديكو، وبحضور المدرب الألماني هانز فليك، لمناقشة تفاصيل المرحلة الختامية من الميركاتو.

لا صفقات مفاجئة والتركيز على التسجيل

الاتجاه العام داخل النادي، بحسب الصحيفة، لا يشير إلى نية إبرام تعاقدات جديدة في اللحظات الأخيرة، بل يتمحور الجهد حاليا حول استكمال عملية تسجيل اللاعبين الذين لم تُحسم أرقامهم في الفريق الأول.

الاجتماع، الذي عقد على شكل غداء عمل، تناول كافة السيناريوهات الممكنة قبل عشرة أيام فقط على إغلاق السوق، في وقت شددت فيه الإدارة على ضرورة التوازن المالي والتقني للفريق.

الأولوية تسجيل جيرارد مارتن

تتمثل الأولوية القصوى لإدارة برشلونة حاليا في تسجيل لاعب الوسط جيرارد مارتن قبل المواجهة المقبلة أمام ليفانتي.

ويعتمد هذا الأمر على إنهاء عقد أوريول روميو، الذي يفاوض على خروجه مقابل تعويض عن السنة المتبقية من عقده.

تحركات على صعيد الإعارات والبيع

وأوضحت سبورت أن الحارس إيناكي بينيا بات قريبا من تجديد عقده لمدة عام أو عامين تمهيدا لإعارته، في وقت يُنتظر فيه انتقال الظهير هيكتور فورت إلى ريال مايوركا بشكل نهائي، أو إلى كومو الإيطالي على سبيل الإعارة.

هذه الخطوات ستُفسح المجال لتسجيل ثلاث صفقات مهمة للفريق الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الموهبة الدنماركية روني باردغجي، ولاعب الوسط مارك بيرنال.

صفقة بيع كبرى في الطريق

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن النادي يجهز لصفقة بيع "كبيرة" ستدر عائدا ماليا يتجاوز 30 مليون يورو، والمرشح الأبرز هو مارك كاسادو، في ظل اهتمام من عدة أندية إنجليزية بخدماته.

استقرار فني وتطلعات للمستقبل

وعلى صعيد التعاقدات الجديدة، أكدت سبورت أن برشلونة لا ينوي التحرك لضم لاعبين جدد في الصيف الحالي، إذ يرى المدرب هانز فليك أن المجموعة الحالية تلبي متطلباته، خاصة بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد وخوان غارسيا، في صفقات وُصفت بـ"الاستراتيجية".

لكن الباب قد يفتح أمام صفقات إضافية في سوق الانتقالات الشتوية، في حال تمكن النادي من العودة إلى قاعدة الإنفاق "1:1"، التي تتيح له التحرك بشكل أكثر حرية.

ديكو يحظى بثقة الإدارة

وتعتبر إدارة برشلونة راضية تمامًا عن أداء المدير الرياضي ديكو، مشيدة بالنتائج المالية والرياضية التي حققها خلال فترة انتقالات صعبة ومعقدة.

