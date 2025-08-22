قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من مدرب برشلونة على احتفال لامين يامال

يامال
يامال
القسم الرياضي

أثار لامين يامال، جناح برشلونة، جدلًا واسعًا باحتفاله الملكي بتسجيل هدف الأسبوع الماضي، بعدما تظاهر بتتويج نفسه بعد تسجيله هدفًا في مرمى مايوركا، لكن المدرب الألماني هانز فليك تجاهل اليوم الجمعة الانتقادات الموجهة لجناحه البالغ من العمر ١٨ عامًا.

وبدا أن هذه البادرة تُنصب يامال ملكاً جديدًا بعد تسجيله هدفه الأول هذا الموسم في فوز برشلونة بنتيجة 3-0 على مايوركا، إذ ورث الشاب القميص الشهير رقم 10 الذي ارتداه العديد من عظماء النادي في الماضي.

ووجد يامال نفسه تحت المجهر مؤخرًا، إذ هددت منظمة إسبانية لحقوق ذوي الإعاقة باتخاذ إجراء قانوني بشأن تقارير عن توظيف أشخاص مصابين بالقزامة كوسائل ترفيه في حفل عيد ميلاده الثامن عشر الشهر الماضي، لكن فليك لا يزال غير منزعج من الضجيج الخارجي المحيط بلاعبه.

وقال فليك للصحفيين قبل مباراة الغد السبت خارج أرضه أمام ليفانتي: "لا أهتم بما يقوله الآخرون عن فريقي، لامين يبلغ من العمر ١٨ عامًا فقط، لكنه لاعب كرة قدم رائع، سأساعده على التطور بشكل صحيح، لكن ما أراه هنا هو سلوكه الممتاز".

ومن المتوقع عودة روبرت ليفاندوفسكي إلى التشكيلة بعد غياب المهاجم المخضرم - الذي بلغ 37 عامًا يوم الخميس الماضي - عن المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة، ومع ذلك، سيتنافس مع فيران توريس على قيادة خط الهجوم.
وأضاف فليك: "سنرى، لدينا بعض الأفكار حول سير المباراة وما يمكننا تغييره، لكن في النهاية لدينا خيارات مختلفة في مركز المهاجم الصريح، سجل فيران هدفًا (ضد مايوركا) وهذا أفضل سبب للعودة، سنحاول إشراك روبرت إن أمكن".

وأشار إلى إمكانية إشراك مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد كمهاجم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة كبديل في الشوط الثاني. 

وتابع: "راشفورد يمنحنا خيارات إضافية، إنه أكثر دراية بمركز الجناح، لكن نقاط قوته، لمسته الأولى، وسرعته، تُعدّ عونًا كبيرًا لنا في اللعب، يمكننا الاستمتاع بماركوس راشفورد الرائع هذا الموسم، بنسبة 100%".

وأوضح أنه يأمل في تسجيل جميع اللاعبين الأسبوع المقبل، في ظلّ الضغوط المالية التي يواجهها برشلونة في الدوري الإسباني، بينما أصرّ أيضًا على الاحتفاظ بلاعب خط الوسط فيرمين لوبيز، الذي سجل ثمانية أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي، وسط تكهنات حول انتقاله.

واختتم: "لا أريد خسارة أي لاعب الآن، لأنني أعتقد أن الموسم سيكون صعبًا، ونحن بحاجة إلى هذه الجودة من فيرمين، لقد كان يُقدّم أداءً رائعًا الموسم الماضي، وكذلك عندما بدأنا الموسم الجديد، أنا سعيد به، وباللاعبين، أريد الاحتفاظ بالجميع هنا، لأن الخيارات المتاحة لنا الآن ممتازة".

