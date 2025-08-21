قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

يعد القلق من الأحاسيس الطبيعية التي يشعر بها أي إنسان ولكن إذا كانت متكررة في فترات قريبة أو غير مبررة بأسباب قوية فيجب البحث عن حل.

وفقا لما ذكره موقع موقع كلية الطب بجامعة نبراسكا نعرض لكم مجموعة من الخيل التى تساعد على علاج القلق المتكرر في الصيف أو فترات الإجازة.



التزم بروتين يومي



يُساعدك الروتين اليومي على بناء شعور بالنظام والاستقرار وحاول الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، وخطط لوجبات منتظمة، ومارس نشاطًا بدنيًا يوميًا حتى المشي القصير يُحدث فرقًا.

ابقَ على تواصل



تواصل مع أصدقائك أو زملاء السكن أو أحبائك حتى رسالة نصية قصيرة أو مكالمة فيديو سريعة قد تساعدك على الشعور بمزيد من الثبات والدعم.

قلل السوشيال ميديا

قلل من استخدام الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعيةفمن السهل الوقوع في فخّ تصفح الأخبار السلبية لذا امنح نفسك فترات راحة مقصودة من الشاشات لتُسيطر على بيئتك الرقمية.

ضع أهدافًا يومية صغيرة



سواءً كان ذلك ترتيب سريرك، أو القراءة لمدة 30 دقيقة، أو تنظيم درج، فإن الإنجازات الصغيرة قد تمنحك شعورًا بالهدف.