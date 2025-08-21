في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على مختلف المناطق.

حالة الطقس غدا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية متوقعة غدا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

من المتوقع غدا ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

كما تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطا ملحوظا للرياح غدا، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، لكنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من خليج السويس حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/س، ويرتفع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر ورياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة 22 أغسطس 2025 في مختلف المحافظات على النحو التالي:

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 37 - 24

6 أكتوبر 37 - 24

بنها 36 - 25

دمنهور 35 - 24

وادى النطرون 36 - 25

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 35 -24

الزقازيق 36 -25

شبين الكوم 35 - 24

طنطا 34 -23

دمياط 31 - 26

بورسعيد 32 - 27

الإسماعيلية 37- 24