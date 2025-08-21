قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
خدمات

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية. 

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على مختلف المناطق.

حالة الطقس غدا الجمعة 

كشفت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية متوقعة غدا  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

من المتوقع غدا ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

كما تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطا ملحوظا للرياح غدا، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، لكنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين. 

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من خليج السويس حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/س، ويرتفع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر ورياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة 22 أغسطس 2025 في مختلف المحافظات على النحو التالي:

القاهرة 36 - 25
العاصمة الإدارية 37 - 24
6 أكتوبر 37 - 24
بنها 36 - 25
دمنهور 35 - 24
وادى النطرون 36 - 25
كفر الشيخ 35 - 24
المنصورة 35 -24
الزقازيق 36 -25
شبين الكوم 35 - 24
طنطا 34 -23
دمياط 31 - 26
بورسعيد 32 - 27
الإسماعيلية 37- 24

الأرصاد طقس شديد الحرارة القاهرة الكبرى حالة الطقس غدا الجمعة الطقس غدا الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

