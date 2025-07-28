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لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45

لعشاق الصيف والشتاء .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45
لعشاق الصيف والشتاء .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب) وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوبي الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجة الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 39 25

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 25

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 25

دمياط 36 26

بورسعيد 34 26

لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 25

نخل 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 26

طابا 37 22

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 31 23

مطروح 32 23

السلوم 33 22

سيوة 37 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 40 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 42 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 35 30

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 45 29

الوادي الجديد 44 25

أبو سمبل 44 26

لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 42 32

الرياض 45 31

المنامة 42 35

أبوظبي 44 32

الدوحة 45 35

الكويت 49 35

دمشق 37 20

بيروت 31 28

عمان 33 21

القدس 32 20

غزة 31 25

بغداد 47 31

مسقط 35 30

صنعاء 27 16

الخرطوم 40 28

طرابلس 31 24

تونس 33 23

الجزائر 27 20

الرباط 27 17

نواكشوط 30 25

لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 41 21

إسطنبول 36 25

إسلام آباد 33 26

نيودلهي 32 25

جاكرتا 34 24

بكين 31 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 38 25

أثينا 36 24

روما 31 19

باريس 23 14

مدريد 33 16

برلين 21 14

لندن 23 15

مونتريال 31 21

موسكو 30 18

نيويورك 34 23

واشنطن 36 24

أديس أبابا 21 12

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