نصائح لحماية الأطفال خلال الأنشطة الرياضية في الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تزداد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال عند ممارسة الرياضة أو المشاركة في الأنشطة الخارجية، حتى الرياضيون المدربون جيدًا قد يعانون من مضاعفات صحية إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة عندما يتجاوز مؤشر الحرارة ٤٠ درجة.

ينصح الخبراء بتجنب التمارين الشاقة في الأوقات شديدة الحرارة، مع محاولة جدولة الأنشطة في الأوقات الأكثر برودة مثل ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، في حال ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط، يُفضل تأجيل أو إلغاء النشاط.

كما أن تعويد الجسم تدريجيًا على التمارين في الأجواء الحارة على مدار أسبوعين يمكن أن يساعد في التكيف مع الطقس، من الضروري أيضًا منح الأطفال فترات راحة متكررة، وتوفير كميات كافية من المياه طوال الوقت، مع تجنب المشروبات السكرية، يُفضل كذلك تقديم وجبات خفيفة صحية ومغذية لدعم مجهودهم البدني.





ويجب الانتباه إلى أن الحرارة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مثل الربو أو أمراض القلب، الرئة، أو الكلى، لذا يجب مراقبتهم عن كثب أثناء النشاط.

الحفاظ على صحة الأطفال في فصل الصيف يتطلب وعيًا وتنظيمًا دقيقًا لضمان سلامتهم أثناء الاستمتاع بالنشاط والحركة.



المصدر: ‏healthychildren