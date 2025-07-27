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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الحر الشديد.. ردده ليخفف الله عنك ارتفاع حرارة الطقس

دعاء الحر الشديد
دعاء الحر الشديد
شيماء جمال

دعاء الحر الشديد.. يبحث الكثير عن دعاء الحر الشديد نظرا لما نشهد من ارتفاع درجات الحرارة، آملين ان يخفف الله عنهم هذه الموجة الحارة ويقيهم من نار جهنم، لذلك سوف نذكر لكم بعض الأذعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء الحر الشديد

قالت دار الإفتاء المصرية على الإنسان أن يقول: "اللهم أجرني من حَرِّ جهنم"، أو "اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار"، ويجوز أن يدعو بغير ذلك من الأدعية التي يباح الدعاء بها عندما يحصُل للإنسان ما يقلقه أو يزعجه.

ويستحبُّ للإنسان عند اشتداد الحرِّ أن يُكثر من قول "لا إله إلا الله"، وأن يستعيذ بالله تعالى من النار ومن حرِّ جهنم، وأن يسأله سبحانه العافية؛ فيقول: "اللهم أجرني من حَرِّ جهنم"، أو "اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار"، ويجوز أن يدعو بغير ذلك من الأدعية التي يباح الدعاء بها عندما يحصُل للإنسان ما يقلقه أو يزعجه.

دعاء الحر فى الصيف
اللهم إنّي أسألك أن تُخفّف عنّا هذا الحر وأن تُبعد عنّا شدّة العطش، وتعفو عن زلّاتنا وتغفر لنا سيّئاتنا، وتجعلنا من المقبولين يا رب العالمين.

اللهم إنّك أنت القدير ونحن لا حول لنا ولا قوة، ندعوك يا إلهي ونرجوك ونتوسّل إليك بأن تُخفّف علينا ما نلقاه من الحر، فنحن الضعفاء وأنت القويّ يا الله نحن الفقراء وأنت الغنيّ يا رب.
اللهم إنّا نستعيذ بك من حرّ جهنّم، ونسألك أن تُحرّم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، وأن تصرف عنّا الحرّ الشديد في الدنيا وترحمنا وتلطف بنا، وأن تتقبّل صيامنا ولا تؤاخذنا بزلّاتنا وهفواتنا يا كريم يا الله.


ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحر
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله ﷺ قال:
«إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ
السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ
حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ
وَجَلَّ - لِجَهَنَّمَ : إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْكِ، وَإِنِّي
أَشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ». (رواه البيهقي)

دعاء الحر قصير

اللهم احفظنا وأهلنا من لفحات الشمس الحارقة
اللهم ارزقني بردًا وسلامًا من عندك
"اللهم لا تجعل لنا في هذا الحر نصيبًا من نار الآخرة

اللهم أجرني من النار ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربني إلى النار
اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من حر الدنيا وحر الآخرة
اللهم خفف عنا شدة الحر، واجعلنا من الصابرين المحتسبين
لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك

اللهم اجعل هذا اليوم بردًا وسلامًا علينا كما جعلته على نبيك
اللهم اجعل في قلوبنا برد الإيمان وطمأنينة الذكر
اللهم خفف عني حرارة هذا اليوم، كما خففت على إبراهيم نار النمرود
يا الله، أنت الرحيم، خفف عني وعن عبادك حرارة هذا الصيف
اللهم أجرنا من حر الدنيا وحر الآخرة
يا رب الطف بنا، وخفف عنا وطأة هذا الحر

يا رب نستجير بك من كل مكروه في هذا الحر الشديد
اللهم اجعلنا من المتقين المحفوظين من نار الدنيا والآخرة
اللهم نسألك الطف بنا واغفر لنا ذنوبنا

دعاء الحر الشديد دعاء الحر فى الصيف دعاء الحر قصير ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحر

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