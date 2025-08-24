موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 أصبح من الكلمات الأعلى بحثا خلال الساعات الأخيرة، من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، وتحديدًا محبي فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع قرب موعد انتهاء فصل الصيف الذي بدأ يوم السبت 21 يونيو 2025.

موعد بدء فصل الشتاء 2025

من المقرر أن ينتهي فصل الصيف 2025 الذي بدأ يوم 21 يونيو الماضي، بعد 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة من تاريخ انطلاقه، أي سيُختتم مع بداية فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر المقبل، وسيستمر فصل الخريف 2025 لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

موعد بداية فصل الشتاء 2025 رسميًا

سينطلق فصل الشتاء 2025 في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

يتميز فصل الشتاء بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث تسيطر الأجواء الباردة على غالبية محافظات الجمهورية خاصةً المناطق الواقعة شمالًا.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر منتصف الليل من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، ومع بدايته سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، إذ ستصبح الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

موعد تحسن الطقس في مصر

من المتوقع أن يظل الطقس حار رطب مصحوب بدرجات حرارة تتراوح ما بين 35° إلى 38° خلال المدة الحالية حتى يوم 27 أغسطس 2025، وذلك مع جو يسوده الشمس الضبابية أو الرطوبة المكتسبة طوال الأسبوع.

موعد انخفاض درجات الحرارة رسميًا

وستبدأ درجات الحرارة في التحسن ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال منتصف الشهر المقبل، ليصل الحد الأقصى لها لنحو 35° مقابل انخفاض درجات الحرارة الصغرى.