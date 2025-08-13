حسن الرداد يثير الجدل بتصريحه عن الصيف والشتاء

أثار الفنان حسن الرداد تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه الطريف حول تفضيله فصل الصيف على حساب الشتاء.

وكتب الرداد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "نفسي يتأخر فصل الشتاء 4 سنين ويلغوا مكالمات التسويق العقاري".

وكشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.

وكتب حسن الرداد على فيسبوك: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.. الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".