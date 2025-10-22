إطلاق مشروعات عمرانية ذكية توفر مجتمعات متكاملة ومستدامة في مصر

يشهد السوق المصري تطورًا لافتًا مع الإعلان عن إطلاق مشروعين إستراتيجيين جديدين يجسدان رؤية شاملة لتقديم مجتمعات متكاملة ومستدامة، حيث تم تصميمهما لتلبية احتياجات الحياة العصرية مع التركيز على الاستدامة والجودة طويلة الأمد.

المشروع الأول، يقع في الشيخ زايد على مساحة 10 أفدنة بمحور 26 يوليو، ويعد وجهة استثمارية وتجارية متكاملة. يضم المشروع وحدات تجارية متنوعة، مكاتب مرنة، عيادات متخصصة، بالإضافة إلى فندق يقدم خدمات متكاملة لرجال الأعمال والزوار.

يتميز تصميم المشروع بواجهات مفتوحة وإضاءة طبيعية تخلق بيئة عملية وراقية تجمع بين العمل والترفيه، ما يضعه في مقدمة الوجهات العمرانية المتميزة.

أما المشروع الثاني، "Grounds"، فيقع في التجمع السادس على مساحة 50 فدانًا، ويعكس مفهوم المجتمعات متعددة الاستخدامات. يضم وحدات سكنية عصرية، مساحات عمل مرنة، وحدات تجارية، فضلًا عن مرافق خدمية متطورة تشمل ناديًا اجتماعيًا، حدائق ومساحات خضراء، ومراكز مجتمعية.

يعتمد المشروع على الطراز البيوفيلي، الذي يربط الإنسان بالطبيعة، مع بيئة صديقة للمشاة تدعم التواصل الاجتماعي والاستدامة، ما يوفر تجربة معيشية متوازنة ومريحة.

وتأتي هذه المشروعات كجزء من رؤية شركة "وان أوف وان" للتنمية العمرانية، التي تسعى إلى تقديم مجتمعات متكاملة تتمحور حول الإنسان، مع التركيز على التصميم الذكي، الاستدامة، والقيمة طويلة الأمد.

المشاريع الجديدة تؤكد التزام الشركة بإعادة تعريف تجربة الحياة والاستثمار في مصر من خلال توفير بيئات عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع.