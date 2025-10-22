قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
إطلاق مشروعات عمرانية ذكية توفر مجتمعات متكاملة ومستدامة في مصر

أحمد عبد القوى

يشهد السوق المصري تطورًا لافتًا مع الإعلان عن إطلاق مشروعين إستراتيجيين جديدين يجسدان رؤية شاملة لتقديم مجتمعات متكاملة ومستدامة، حيث تم تصميمهما لتلبية احتياجات الحياة العصرية مع التركيز على الاستدامة والجودة طويلة الأمد.  

المشروع الأول،  يقع في الشيخ زايد على مساحة 10 أفدنة بمحور 26 يوليو، ويعد وجهة استثمارية وتجارية متكاملة. يضم المشروع وحدات تجارية متنوعة، مكاتب مرنة، عيادات متخصصة، بالإضافة إلى فندق يقدم خدمات متكاملة لرجال الأعمال والزوار. 

يتميز تصميم المشروع بواجهات مفتوحة وإضاءة طبيعية تخلق بيئة عملية وراقية تجمع بين العمل والترفيه، ما يضعه في مقدمة الوجهات العمرانية المتميزة.  

أما المشروع الثاني، "Grounds"، فيقع في التجمع السادس على مساحة 50 فدانًا، ويعكس مفهوم المجتمعات متعددة الاستخدامات. يضم وحدات سكنية عصرية، مساحات عمل مرنة، وحدات تجارية، فضلًا عن مرافق خدمية متطورة تشمل ناديًا اجتماعيًا، حدائق ومساحات خضراء، ومراكز مجتمعية.

يعتمد المشروع على الطراز البيوفيلي، الذي يربط الإنسان بالطبيعة، مع بيئة صديقة للمشاة تدعم التواصل الاجتماعي والاستدامة، ما يوفر تجربة معيشية متوازنة ومريحة.  

وتأتي هذه المشروعات كجزء من رؤية شركة "وان أوف وان" للتنمية العمرانية، التي تسعى إلى تقديم مجتمعات متكاملة تتمحور حول الإنسان، مع التركيز على التصميم الذكي، الاستدامة، والقيمة طويلة الأمد. 

المشاريع الجديدة تؤكد التزام الشركة بإعادة تعريف تجربة الحياة والاستثمار في مصر من خلال توفير بيئات عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع.

