حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وجو حار في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنها 34 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 30 16

الطور 35 26

طابا 34 23

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 22

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 26

حلايب 33 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 26

أبو سمبل 41 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة/ العظمى/ الصغرى

مكة 42 30

المدينة 41 29

الرياض 42 28

المنامة 39 32

أبوظبي 42 32

الدوحة 38 32

الكويت 44 29

دمشق 36 18

بيروت 31 27

عمان 30 18

القدس 29 19

غزة 30 25

بغداد 42 27

مسقط 34 30

صنعاء 28 14

الخرطوم 38 26

طرابلس 30 24

تونس 33 23

الجزائر 28 19

الرباط 27 15

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة/ العظمى/ الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 31 22

إسلام آباد 29 22

نيودلهي 31 25

جاكرتا 35 23

بكين 32 21

كوالالمبور 30 24

طوكيو 30 25

أثينا 32 23

روما 31 17

باريس 21 13

مدريد 30 17

برلين 27 15

لندن 20 13

مونتريال 27 15

موسكو 20 11

نيويورك 26 18

واشنطن 31 18

أديس أبابا 20 13

