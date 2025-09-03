احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 30 16

الطور 35 26

طابا 34 23

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 22

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 26

حلايب 33 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 26

أبوسمبل 41 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 41 29

الرياض 42 28

المنامة 39 32

أبوظبي 42 32

الدوحة 38 32

الكويت 44 29

دمشق 36 18

بيروت 31 27

عمان 30 18

القدس 29 19

غزة 30 25

بغداد 42 27

مسقط 34 30

صنعاء 28 14

الخرطوم 38 26

طرابلس 30 24

تونس 33 23

الجزائر 28 19

الرباط 27 15

نواكشوط 32 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 31 22

إسلام آباد 29 22

نيودلهي 31 25

جاكرتا 35 23

بكين 32 21

كوالالمبور 30 24

طوكيو 30 25

أثينا 32 23

روما 31 17

باريس 21 13

مدريد 30 17

برلين 27 15

لندن 20 13

مونتريال 27 15

موسكو 20 11

نيويورك 26 18

واشنطن 31 18

أديس أبابا 20 13