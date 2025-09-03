قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يتحرك لحل أزمة الهجوم في الزمالك
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 34 23
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 33 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 36 25
نخل 35 18
كاترين 30 16
الطور 35 26
طابا 34 23
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 21
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 36 27
شلاتين 38 26
حلايب 33 27
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 37 23
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 40 26
أبوسمبل 41 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 41 29
الرياض 42 28
المنامة 39 32
أبوظبي 42 32
الدوحة 38 32
الكويت 44 29
دمشق 36 18
بيروت 31 27
عمان 30 18
القدس 29 19
غزة 30 25
بغداد 42 27
مسقط 34 30
صنعاء 28 14
الخرطوم 38 26
طرابلس 30 24
تونس 33 23
الجزائر 28 19
الرباط 27 15
نواكشوط 32 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 30 15
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 29 22
نيودلهي 31 25
جاكرتا 35 23
بكين 32 21
كوالالمبور 30 24
طوكيو 30 25
أثينا 32 23
روما 31 17
باريس 21 13
مدريد 30 17
برلين 27 15
لندن 20 13
مونتريال 27 15
موسكو 20 11
نيويورك 26 18
واشنطن 31 18
أديس أبابا 20 13

الأرصاد طقس حار رطب شبورة مائية رياح درجات الحرارة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

