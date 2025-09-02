موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض

تشهد البلاد هذه الأيام موجة حارة تترافق مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خاصة في ساعات النهار. وبينما ترتفع درجات الحرارة في الجنوب إلى مستويات قياسية، يترقب المواطنون تراجعًا نسبيًا في الحرارة مع حلول الليل. هيئة الأرصاد الجوية كشفت تفاصيل حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة، مع تحذيرات من الرياح والأمواج على بعض المناطق الساحلية.

وكشف محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الحالية والمتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة في مناطق جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح منذ بداية الأسبوع بين 36 و37 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية، مع ملاحظة انخفاضها بشكل واضح بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، خاصة خلال ساعات النهار، لافتًا إلى نشاط نسبي لحركة الرياح ليلًا، قد يكون مصحوبًا برمال وأتربة في مناطق جنوب الصعيد.

وأضاف أن السواحل الشمالية، خاصة مطروح والمعلمين والإسكندرية وبلطيم، تشهد ارتفاعًا في الأمواج، ما يستدعي من المواطنين توخي الحذر والالتزام بالإرشادات البحرية.

وفي سياق متصل، استعرض برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث توقعت الهيئة طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، وسط استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا في حركة الرياح بسرعة تصل إلى 32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، فيما تسجل السواحل الشمالية وشمال الصعيد رياحًا نشطة بسرعة 34 كم/س.

أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية، فهناك احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، تترافق مع نشاط نسبي في حركة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° – الصغرى 24°

العاصمة الإدارية: العظمى 37° – الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 32° – الصغرى 24°

العلمين الجديدة: العظمى 31° – الصغرى 23°

مرسى مطروح: العظمى 30° – الصغرى 24°

بورسعيد: العظمى 32° – الصغرى 27°

الإسماعيلية: العظمى 37° – الصغرى 24°

العريش: العظمى 33° – الصغرى 25°

رأس سدر: العظمى 36° – الصغرى 25°

وفي جنوب البلاد:

شرم الشيخ: العظمى 39° – الصغرى 28°

الغردقة: العظمى 38° – الصغرى 28°

الأقصر: العظمى 41° – الصغرى 27°

أسوان: العظمى 42° – الصغرى 27°

نصيحة الأرصاد:

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، كما حذرت من اضطراب الملاحة في بعض المناطق الساحلية.

