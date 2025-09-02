الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 35

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأربعاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الادارية 36 23
6 اكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24 
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24 
الزقازيق 35 24 
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 33 25
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 35 26
نخل 34 17
كاترين 30 15
الطور 33 26
طابا 34 24
شرم الشيخ 39 28
الاسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 31 23
السلوم 34 24
سيوة 39 23
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 29
حلايب 39 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 41 26 
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:- 
العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 41 29 
الرياض 42 28
المنامة 39 32
أبوظبى 39 30
الدوحة 42 32
الكويت 44 29
دمشق 36 18
بيروت 31 27
عمان 30 18
القدس 29 19
غزة 30 25
بغداد 42 27
مسقط 34 30
صنعاء 28 14
الخرطوم 36 26
طرابلس 32 24
تونس 31 23
الجزائر 28 19
الرباط 27 15
نواكشوط 32 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 32 15
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 29 22
نيودلهى 29 25 
جاكرتا 35 23
بكين 32 21
كوالالمبور 30 24
طوكيو 35 27 
أثينا 35 23 
روما 29 17
باريس 21 13
مدريد 30 17
برلين 22 15
لندن 20 13
مونتريال 27 15
موسكو 20 11 
نيويورك 26 18
واشنطن 27 16
أديس أبابا 20 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار جنوب سيناء طقس مائل للحرارة

