الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر المواطنين

كشف محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام القادمة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع كانت تترواح ما بين 36 و37 على القاهرة الكبري، ولكنها تكون شديدة الحرارة على مناطق الجنوب.

واسترسل: مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 25 درجة ، منوها بأن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن هناك نشاطا نسبيا للرياح خلال فترة الليل وقد يكون مصحوبا بالرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، موضحا أن نسب الرطوبة تسجل أعلى نسبة على السواحل الشمالية.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في الأمواج على سواحل مطروح والمعلمين والاسكندرية وبلطيم، ولذلك يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات.