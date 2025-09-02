حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حيث قالت الهيئة إن البلاد ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا وفي الصباح الباكر، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا في حركة الرياح على عدد من المناطق، تشمل القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

أما السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الصعيد، فتشهد رياحًا نشطة بسرعة 34 كيلومترًا في الساعة.

وفي مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، فهناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، مع نشاط نسبي في حركة الرياح.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، الخميس، من المنتظر أن تسجل القاهرة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24،

وفي العاصمة الإدارية تصل العظمى إلى 37 والصغرى 23،

أما الإسكندرية، فتسجل 32 للعظمى و24 للصغرى،

وفي العلمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 23،

بينما تسجل مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

وتشهد بورسعيد طقسًا حارًا نسبيًا، حيث تسجل 32 للعظمى و27 للصغرى،

وتسجل الإسماعيلية 37 درجة للعظمى و24 للصغرى.

في حين تسجل العريش 33 للعظمى و25 للصغرى،

ورأس سدر 36 للعظمى و25 للصغرى.

أما في المناطق الجنوبية، فتستمر الأجواء شديدة الحرارة، حيث تسجل شرم الشيخ 39 درجة مئوية للعظمى و28 للصغرى،

وفي الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، بينما تصل درجة الحرارة في الأقصر إلى 41 درجة مئوية، وتبلغ في أسوان ذروتها عند 42 درجة مئوية، مع صغرى 27 درجة.