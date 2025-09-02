تحذير: ابتعدوا عن هذه الشواطئ فالأمواج مضطربة| الطقس اليوم

يشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه تحسن نسبي ملحوظ.

تحسن حالة الطقس في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، يكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس في الصباح الباكر أيضا نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

متى تنتهي الرطوبة؟

أما عن نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة، يشهد الطفس ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية.

تظهر خلال الطقس اليوم والأيام القادمة، بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، يصاحبها نشاط رياح على أغلب الانحاء، يعمل على تلطيف الاجواء ليلا.

درجات الحرارة الأيام القادمة

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 30 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

أم عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح هناك 60كم، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

الطقس اليوم .. تحذيرات من شواطئ مطروح والعلمين

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح ملحوظ على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والاسكندرية وبلطيم، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران ونصف المتر.

عن حالة البحرين، يكون البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

