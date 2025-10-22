قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجازة بدون أجر بشروط.. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
حسن رضوان

في إطار تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط واضحة للحصول على إجازة بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موازنًا بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل.

وبحسب القانون، تُمنح الإجازات بدون أجر في الحالات التالية:

 إجازة للسفر مع شريك الحياة

يحق للزوج أو الزوجة الحصول على إجازة بدون أجر، في حال سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتلتزم جهة العمل بالموافقة على الطلب طوال مدة بقاء الطرف الآخر بالخارج.

 الإجازة لأسباب شخصية

يجوز للسلطة المختصة الموافقة على إجازة بدون أجر إذا تقدم الموظف بطلب مسبب، ويُترك تقدير الأمر لاحتياجات العمل، مع مرونة في الاستجابة للظروف الاستثنائية.

 الترقية مرتبطة بالعودة

نص القانون على أن الموظف الذي يحصل على هذه الإجازات لا تتم ترقيته إلا بعد عودته من الإجازة واستيفاء المدة البينية المطلوبة للترقي، إذ لا تُحسب فترة الإجازة ضمن تلك المدة.

دعم للأمهات العاملات

كما منح القانون الموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها، مع التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التأمينية عنها طوال مدة الإجازة، دعمًا للأمومة والعمل معًا.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية للموظفين ومصلحة العمل العام، بما يعزز مناخًا وظيفيًا أكثر مرونة وإنسانية داخل مؤسسات الدولة.

قانون الخدمة المدنية إجازة بدون أجر للعاملين الموظفين الإجازة لأسباب شخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

الرئيس السيسي

بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل حول القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل

الآباء الأساقفة

بحضور لفيف من الأساقفة.. مناقشة رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد