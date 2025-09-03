تحول مفاجئ بحالة الطقس.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

عبد العزيز جمال
عبد العزيز جمال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

طقس اليوم ودرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة التي تتجاوز 80%، وهو ما يجعل الإحساس بالطقس أعلى من المعلن، حيث تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 37 و38 درجة مئوية.

الطقس ليلًا وتحسن الأجواء

أوضحت غانم أن الصغرى على القاهرة الكبرى تنخفض ليلًا إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، وهو ما يخفف من حدة الطقس ليلًا، مشيرة إلى نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء خصوصًا في المناطق المفتوحة، مما يمنح المواطنين شعورًا نسبيًا بالراحة بعد ساعات النهار الحارة.

أبرز الظواهر الجوية

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية البارزة تشمل شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة فجرًا على الطرق القريبة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مؤكدة أن هذه الشبورة لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور. 

كما توقعت الهيئة نشاطًا محدودًا للرياح على البحر المتوسط يرفع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.25 متر، مع تحذيرات واضحة للمصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ وعدم السباحة في المناطق غير الآمنة

استقرار مؤقت قبل الانخفاض التدريجي

أكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستبقى مستقرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تسجل بين 35 و36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، قبل أن تبدأ رحلة الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مصحوبة بتراجع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا خلال شهر سبتمبر.

تحسن تدريجي في سبتمبر

لفتت الهيئة إلى أن شهر سبتمبر يمثل بداية تحول تدريجي في حالة الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل ملحوظ مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، مع انخفاض في نسب الرطوبة، ما ينعكس على الأجواء العامة ويمنح المواطنين طقسًا أكثر اعتدالًا، وهو ما يتوافق مع التغيرات المناخية المعتادة مع دخول الخريف تدريجيًا.

درجات الحرارة اليوم 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24 
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24 
الزقازيق 35 24 
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 33 25
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 35 26
نخل 34 17
كاترين 30 15
الطور 33 26
طابا 34 24
شرم الشيخ 39 28
الاسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 31 23
السلوم 34 24
سيوة 39 23
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 29
حلايب 39 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 41 26 
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 29

 

