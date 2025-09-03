قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
توك شو

أجواء حارة وشبورة صباحية على بعض الطرق.. طقس الأربعاء 3 سبتمبر 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة ليلًا.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، بأنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

أشار شاهين، إلى ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ومن الممكن أن ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب في الملاحة بخليج السويس وارتفاع الأمواج

تشهد بعض سواحل خليج السويس اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية وبورسعيد وبلطيم

كما يتوقع نشاط للرياح على بعض الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، وخاصة في الإسكندرية، بورسعيد، وبلطيم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 إلى 2.25 متر.

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

