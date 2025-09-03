أجواء حارة وشبورة صباحية على بعض الطرق.. طقس الأربعاء 3 سبتمبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة ليلًا.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، بأنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

أشار شاهين، إلى ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ومن الممكن أن ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب في الملاحة بخليج السويس وارتفاع الأمواج

تشهد بعض سواحل خليج السويس اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية وبورسعيد وبلطيم

كما يتوقع نشاط للرياح على بعض الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، وخاصة في الإسكندرية، بورسعيد، وبلطيم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 إلى 2.25 متر.