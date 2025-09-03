زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن زعيم كوريا الشمالية قال للرئيس الروسي بوتين، إنه يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأن تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا واجب أخوي على كوريا الشمالية.



كما قال الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية في الصين، قال إن موسكو وبيونج يانج تكافحان معا ضد النازية الجديدة.

وأضاف أن القوات الكورية الشمالية أسهمت في تحرير منطقة كورسك، وموسكو وبيونج يانج تجمعهما علاقة صداقة قوية، وبوتين يشكر زعيم كوريا الشمالية على دعمه الجيش الروسي بالجنود.