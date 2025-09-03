تحذير: أمواج عالية تضرب شواطئ الإسكندرية وبلطيم.. إليكم حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء المعتدلة الحرارة نسبيا في الصباح الباكر، بينما تكون حارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس اليوم في مصر

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة رطب ليلا.

شهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كانت كثيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سوف يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

احذروا شواطئ الاسكندرية وبلطيم

فيما تشهد بعض المناطق من شواطئ الاسكندرية وبلطيم وبورسعيد، نشاط رياح ملحوظ خلال الطقس اليوم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك إلى متران ونصف المتر.

عن حالة الملاحة البحرية بشكل عام، تشهد خلال الطقس اليوم، اضطرابا على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح تضل إلى 50كم، وارتفاع الأمواج يصل إلى متران ونصف المتر، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الأمواج يصل إلى متران.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة