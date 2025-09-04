حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

أفاد الخبراء بأن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 33 26

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 23

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 35 17

كاترين 30 16

الطور 37 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 36 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 28

الشلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادي الجديد 39 22

أبو سمبل 41 27

درجات الحرارة غدا على المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 42 30

الرياض 41 28

المنامة 38 33

أبوظبي 43 32

الدوحة 39 33

الكويت 44 31

دمشق 35 19

بيروت 31 27

عمان 32 20

القدس 31 20

غزة 30 25

بغداد 44 27

مسقط 32 29

صنعاء 29 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 30 23

تونس 32 21

الجزائر 28 24

الرباط 27 19

نواكشوط 33 25

درجات الحرارة غدا على مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 30 17

إسطنبول 29 22

إسلام آباد 35 24

نيودلهي 31 26

جاكرتا 33 23

بكين 24 16

كوالالمبور 29 24

طوكيو 27 24

أثينا 31 22

روما 31 17

باريس 22 12

مدريد 33 18

برلين 20 14

لندن 22 13

مونتريال 24 15

موسكو 20 11

نيويورك 28 21

واشنطن 32 20

أديس أبابا 21 13