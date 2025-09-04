انتعاش.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تظل حول إلى أعلي من المعدلات الطبيعية لها، مشيرة إلى أن المعدلات المناخية بشهر سبتمبر تكون أقل من شهري يوليو ويونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم مشمسة وقيم درجات الحرارة فترة النهار من المفترض أن تكون أعلي من المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام ولكن بأرقام طفيفة جدا بحوالي من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتكون أعلي فى محافظات الجنوب ولكن تقل نسب الرطوبة، وتزيد لدي محافظات البحر المتوسط.

وتابعت: “زيادة نسب الرطوبة خلال هذه الأيام هي التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى أربع درجتين، لتصل المحسوسة إلى 37 و38 درجة بالقاهرة الكبري، ومع غياب أشعة الشمس هناك إجواء مائلة للحرارة رطبة، وبدأنا نشعر بالإعتدال خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خارج المنازل وفى الأماكن المفتوحة”.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية مؤثرة وقد تكون كثيفة على الطرق فى الأماكن الساحلية، ولكنها لا تؤثر على حالة المرور وتختفي سريعا.