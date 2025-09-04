قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
توك شو

انتعاش.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة  منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تظل حول إلى أعلي من المعدلات الطبيعية لها، مشيرة إلى أن المعدلات المناخية بشهر سبتمبر تكون أقل من شهري يوليو ويونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم مشمسة وقيم درجات الحرارة فترة النهار من المفترض أن تكون أعلي من المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام ولكن بأرقام طفيفة جدا بحوالي من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتكون أعلي فى محافظات الجنوب ولكن تقل نسب الرطوبة، وتزيد لدي محافظات البحر المتوسط.

وتابعت: “زيادة نسب الرطوبة خلال هذه الأيام هي التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى أربع درجتين، لتصل المحسوسة إلى 37 و38 درجة بالقاهرة الكبري، ومع غياب أشعة الشمس هناك إجواء مائلة للحرارة رطبة، وبدأنا نشعر بالإعتدال خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خارج المنازل وفى الأماكن المفتوحة”.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية مؤثرة وقد تكون كثيفة على الطرق فى الأماكن الساحلية، ولكنها لا تؤثر على حالة المرور وتختفي سريعا.

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة سبتمبر

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

