عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع الرطوبة والأجواء حارة نهارا

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، أجواء معتدلة الحرارة نهارا في الصباح الباكر، بينما خلال أوقات الظهيرة يكون الطقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

بينما يكون الطقس خلال ساعات الليل مائل للحرارة رطب ليلا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

احذروا شواطئ البحر المتوسط

يشهد الطقس اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

فيما تشهد بعض الشواطئ خلال الطقس اليوم، نشاط للرياح يؤثر على شواطئ مطروح والعلمين وبلطيم وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك إلى متران ونصف المتر.

عن حالة البحرين بشكل عام، يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع المتر إلى متران إلا ربع، أما شواطئ البحر المتوسط تشهد نشاط رياح يتسبب في اضطراب نسبي لحركة الأمواج.

وشهد الطقس في الصباح الباكر اليوم، نشاط شبورة مائية كانت مؤثرة نسبيا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس  اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23درجة
جنوب الصعيد  41 للعظمى والصغرى 27 درجة

