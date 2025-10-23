علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد

أشعل الفنان الكبير علي الحجار مسرح دار الأوبرا المصرية في واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، حيث قدّم باقة من أشهر أعماله وسط حضور جماهيري غفير رفع شعار "كامل العدد".

وبصوته العذب وأدائه المتميز، أطرب الحجار الجمهور بمجموعة من أغانيه الخالدة، منها "عارفة"، "المال والبنون"، و"بوابة الحلواني"* والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق الحار والغناء الجماعي، في أجواء سادها الحنين والفن الأصيل.

الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المهرجان سنويًا بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، ويؤكد استمرار الحجار في احتلال مكانة خاصة في قلوب جمهوره بمختلف الأجيال.

واختُتمت الليلة بتصفيق حار وهتافات مطالبة بالمزيد، ليؤكد الحجار مرة أخرى أنه واحد من أعمدة الطرب العربي الأصيل.