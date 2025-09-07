قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.. كم وصل عيار 21؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 7 سبتمبر 2025 في مصر، وسط اهتمام واسع من الراغبين في شراء الذهب والمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت محلات الصاغة متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5560 جنيه – شراء 5531 جنيه
عيار 22: بيع 5097 جنيه – شراء 5070 جنيه
عيار 21: بيع 4865 جنيه – شراء 4840 جنيه
عيار 18: بيع 4170 جنيه – شراء 4149 جنيه
عيار 14: بيع 3243 جنيه – شراء 3227 جنيه
عيار 12: بيع 2780 جنيه – شراء 2766 جنيه
الأونصة: بيع 172935 جنيه – شراء 172047 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 38920 جنيه – شراء 38720 جنيه
الأونصة بالدولار: 3586.66 دولار

 

اسعار الذهب امس في محلات الصاغه

متوسط أسعار الذهب أمس في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية
عيار 24: بيع 5566 جنيه – شراء 5543 جنيه
عيار 22: بيع 5102 جنيه – شراء 5081 جنيه
عيار 21: بيع 4870 جنيه – شراء 4850 جنيه
عيار 18: بيع 4174 جنيه – شراء 4157 جنيه
عيار 14: بيع 3247 جنيه – شراء 3233 جنيه
عيار 12: بيع 2783 جنيه – شراء 2771 جنيه
الأونصة: بيع 173113 جنيه – شراء 172402 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 38960 جنيه – شراء 38800 جنيه
الأونصة بالدولار: 3586.76 دولار

مقارنة بأسعار أمس

جاءت أسعار الذهب أمس أعلى قليلا، حيث سجل عيار 21 نحو 4870 جنيها للبيع و4850 جنيها للشراء، فيما بلغت الأونصة 173113 جنيها للبيع.

عيار 21 الأكثر تداولا

يظل عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق، كونه المفضل للمقبلين على الزواج نظرا لاعتدال سعره وجودته، بينما يتجه المستثمرون عادة إلى عيار 24 في صورة سبائك أو جنيهات ذهبية، في حين يلقى عيار 18 إقبالا من الشباب بسبب تنوع تصميماته وسعره المناسب.

العوامل المؤثرة في الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

سعر الأوقية عالميا.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
حجم العرض والطلب في السوق المحلي.

هذه العوامل تجعل متابعة الأسعار أمرا ضروريا للتجار والمستثمرين لتحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع.

المصنعية والدمغة

إلى جانب الأسعار الأساسية، يضاف إلى الذهب قيمة المصنعية التي تختلف من ورشة لأخرى حسب التصميم والعيار، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام. 

أما رسوم الدمغة فتظل ثابتة، لكن من المهم التنويه أن المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته.
عيار 18: يناسب الشباب لتنوع تصميماته وسعره الأقل.
عيار 24: الأفضل للادخار والاستثمار طويل الأجل.

ويواصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية عالميا ومحليا.

