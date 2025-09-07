سعر الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.. كم وصل عيار 21؟

يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 7 سبتمبر 2025 في مصر، وسط اهتمام واسع من الراغبين في شراء الذهب والمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

سجلت محلات الصاغة متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5560 جنيه – شراء 5531 جنيه

عيار 22: بيع 5097 جنيه – شراء 5070 جنيه

عيار 21: بيع 4865 جنيه – شراء 4840 جنيه

عيار 18: بيع 4170 جنيه – شراء 4149 جنيه

عيار 14: بيع 3243 جنيه – شراء 3227 جنيه

عيار 12: بيع 2780 جنيه – شراء 2766 جنيه

الأونصة: بيع 172935 جنيه – شراء 172047 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 38920 جنيه – شراء 38720 جنيه

الأونصة بالدولار: 3586.66 دولار

اسعار الذهب امس في محلات الصاغه

متوسط أسعار الذهب أمس في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5566 جنيه – شراء 5543 جنيه

عيار 22: بيع 5102 جنيه – شراء 5081 جنيه

عيار 21: بيع 4870 جنيه – شراء 4850 جنيه

عيار 18: بيع 4174 جنيه – شراء 4157 جنيه

عيار 14: بيع 3247 جنيه – شراء 3233 جنيه

عيار 12: بيع 2783 جنيه – شراء 2771 جنيه

الأونصة: بيع 173113 جنيه – شراء 172402 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 38960 جنيه – شراء 38800 جنيه

الأونصة بالدولار: 3586.76 دولار

مقارنة بأسعار أمس

جاءت أسعار الذهب أمس أعلى قليلا، حيث سجل عيار 21 نحو 4870 جنيها للبيع و4850 جنيها للشراء، فيما بلغت الأونصة 173113 جنيها للبيع.

عيار 21 الأكثر تداولا

يظل عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق، كونه المفضل للمقبلين على الزواج نظرا لاعتدال سعره وجودته، بينما يتجه المستثمرون عادة إلى عيار 24 في صورة سبائك أو جنيهات ذهبية، في حين يلقى عيار 18 إقبالا من الشباب بسبب تنوع تصميماته وسعره المناسب.

العوامل المؤثرة في الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

سعر الأوقية عالميا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حجم العرض والطلب في السوق المحلي.

هذه العوامل تجعل متابعة الأسعار أمرا ضروريا للتجار والمستثمرين لتحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع.

المصنعية والدمغة

إلى جانب الأسعار الأساسية، يضاف إلى الذهب قيمة المصنعية التي تختلف من ورشة لأخرى حسب التصميم والعيار، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام.

أما رسوم الدمغة فتظل ثابتة، لكن من المهم التنويه أن المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته.

عيار 18: يناسب الشباب لتنوع تصميماته وسعره الأقل.

عيار 24: الأفضل للادخار والاستثمار طويل الأجل.

ويواصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية عالميا ومحليا.