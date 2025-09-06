قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحد الأدنى لتنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025

ما هو الحد الأدنى لتنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025
ما هو الحد الأدنى لتنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025
محمد غالي

يتسائل عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور، عن ما هو الحد الأدنى لـتنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025؟ ، وذلك مع اقتراب فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2025.

 ويبحث طلاب الثانوية الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية، عن مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد، وسط ترقب لقرارات وزارة التعليم العالي بشأن الحدود الدنيا للتنسيق.

تنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025؟

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

واعتمد الطلاب على نتائج تنسيق العام الماضي 2024 كمرجع استرشادي، حيث جاءت نسب القبول مرتفعة في عدد من الكليات والمعاهد، أبرزها:

المعاهد الفنية الصحية سجلت نسب قبول قاربت 98%.
كليات التجارة تراوحت بين 97% و98%.
كليات التربية سجلت نحو 98%.

أما بالنسبة لمؤشرات 2025، فإن تراجع نسب النجاح هذا العام من 82% إلى 79% انعكس بشكل مباشر على توقعات التنسيق، حيث من المرجح انخفاض الحد الأدنى للقبول بنسبة تتراوح بين 1% و2% مقارنة بالعام الماضي.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تتيح وزارة التعليم العالي مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد أمام طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات، وتشمل:

كليات التجارة.
كليات التربية (شعب التعليم الفني).
كليات التربية النوعية.
كليات الزراعة.
كليات السياحة والفنادق.
كليات الخدمة الاجتماعية.
كليات الهندسة.
كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة.
كليات التكنولوجيا والتعليم.
كليات الآثار.

كما توجد برامج خاصة لطلاب السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي، مثل تشغيل المطاعم، والتي تطبق في جامعات حلوان والإسكندرية والفيوم والسادات.

الاختبارات المطلوبة لبعض الكليات

تشترط الوزارة اجتياز اختبارات قدرات قبل القبول في عدد من التخصصات، مثل:

الفنون التطبيقية.
الفنون الجميلة (أقسام عمارة وديكور).
التربية النوعية.

الحدود الدنيا المتوقعة للقبول

دبلوم الصناعي 5 سنوات: انخفاض الحد الأدنى إلى 75% بدلا من 76.17%.
دبلوم التجاري 3 سنوات: 79.5% بدلا من 80.85%.
دبلوم الزراعي 5 سنوات: 68.5% بدلا من 70%.
دبلوم الفندقي 3 سنوات: 80% بدلا من 82%.

موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يبدأ الخميس 4 سبتمبر 2025 ويستمر حتى السبت 13 سبتمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق:
(http://www.tansik.digital.gov.eg)

و تمنح المؤشرات الأولية لطلاب الدبلومات الفنية 2025 صورة أوضح حول فرص القبول بالكليات والمعاهد، وسط توقعات بانخفاض الحدود الدنيا بشكل طفيف يمنح الطلاب فرصا أكبر مقارنة بالعام الماضي.

الحد الأدنى لتنسيق الشهادات الفنية 2025

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (تجارية – صناعية – زراعية – سياحة وفنادق) نظام 3 سنوات: 60% فأكثر.
دبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات والمعاهد الفنية: 60% فأكثر.
دبلوم التمريض والمعاهد الفنية الصحية: 75%.
دبلوم الخدمة الاجتماعية: 65% مع القبول المباشر بالفرقة الثالثة في بعض المعاهد.

خطوات تسجيل الرغبات

1. الدخول على موقع التنسيق وتحديد نوع المؤهل.
2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
3. مراجعة صحة البيانات المسجلة.
4. إدخال الرغبات بالترتيب المطلوب مع إمكانية التعديل حتى غلق الموقع.

تنسيق دبلوم صنايع وتجارة 2025

