مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
أخبار البلد

تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 .. ننشر رسومها وخطواتها وضوابطها

تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بعد أن تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني رسميا الاثنين الماضي .

- يتم دفع رسوم تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني والمقدرة بـ 100 جنيه مصري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد ، وخدمة فوري على مود 66616 تحت بند تظلمات تعليم فني

- يسلم أصل و صورتين من إيصال التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب وأصل البطاقة وصور البطاقة وكذلك رقم جلوس الطالب

خطوات الاطلاع على صور كراسات الإجابة 

- يكون تظلم الطالب في المواد التي رسب بها في امتحان الدور الثاني 2025 فقط أو المواد المؤجلة من الدور الأول إلى الدور الثاني وحصل فيها الطالب على الدرجة الفعلية بموافقة مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب

- يتوجه الطالب و ولي أمره إلى لجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد والمواد المراد الاطلاع عليها

- دخول مقر اللجنة يقتصر على الطالب و ولي أمره فقط بتحقيق شخصيتهم (البطاقة الشخصية)

-يمنع منعا باتا اصطحاب الموبايل أو نماذج الإجابة في مواد الاطلاع أثناء الاطلاع

- ممنوع الكتابة أو التخطيط أو وضع ملاحظات على صورة كراسة الإجابة

- تدوين الملاحظات على ورقة الملاحظات التي تسلم لكل طالب اثناء الاطلاع

- يوقع الطالب بالقلم الجاف الأزرق بخط يده على صورة كراسة الإجابة التي اطلع عليها

- يمنع منعا باتا اصطحاب أي مدرس للمواد المتظلم فيها أو أي شخص سوي ولي أمره كما يحظر استخدام كاميرات التصوير أو تصوير أي شيء باللجنة

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.
بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 الدبلومات الفنية الدور الثاني التربية والتعليم

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

