تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. خطوات تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025 .
تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو الآتي.
- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الآتي:
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.
• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.
خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.
تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :
- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg
- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.
مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات
- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
ملحوظة : ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم في المرحلة
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .
-الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.
مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:
- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.
- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.
- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.
-تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.