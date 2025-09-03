قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. خطوات تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025 . 

 تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو الآتي.

-  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الآتي:

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:  www.tansik.digital.gov.eg

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة : ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم في المرحلة

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

-الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

-تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

