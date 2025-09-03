تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. خطوات تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025 .

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو الآتي.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الآتي:

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة : ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم في المرحلة

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

-الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

-تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.