رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 جميع المحافظات .. ظهرت الآن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات لطلاب كافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات ، يتيح موقع صدى البلد إمكانية الاستعلام عنها مجاناً بدون أي رسوم  الآن 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على صدى البلد برقم الجلوس فقط وليس بالاسم

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

كما يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 الآن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ ، يكون على الطالب ادخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.
بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

