قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة
وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025
بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية
عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد
أسباب رحيل خوسيه ريبيرو عن الأهلي.. تفاصيل تقرير محمد يوسف لإداة النادي
مؤسسة أبو العينين تتبنى تعليم طفل الاسماعلية علي عبقري الرياضيات حتى الجامعة
الأردن وفرنسا يرفضان أي خطة لإعادة إعمار غزة تتضمن تهجيرا قسريا للسكان
ثروة للأجيال القادمة.. وزير الري يوضح لماذا لا يمكننا العبث بالمياه الجوفية
إيفاد: عقد اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة لحظة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس
ياسمين بدوي

يعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس مجاناً بدون أي رسوم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني على موقع صدى البلد

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

كما يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 الآن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ ، يكون على الطالب ادخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.
بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني الدبلومات الفنية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

ترشيحاتنا

بوتين و ترامب و زيلينسكي

مساعد الرئيس الروسي: ليس هناك اتفاق بين بوتين و ترامب بشأن لقاء مع زيلينسكي

أرشيفية

المركز الوطني للأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على مكة بدءا من غدا

نعمت شفيق

المصرية نعمت شفيق كبيرة المستشارين الاقتصاديين لرئيس وزراء بريطانيا

بالصور

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

فيديو

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد