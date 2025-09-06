قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام الفقي

انطلق تنسيق الدبلومات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3-5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسط نظام السنتان بعد الثانوية، وذلك من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

 رابط موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

 رابط موقع التنسيق، لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات، اذ يمكن للطلاب إدخال رغباتهم بالضغط هنا.

أكدت وزارة التعليم العالى، أنه فى إطار رؤية الوزارة التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

أكد مكتب التنسيق، الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

أوضح مكتب التنسيق، مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.
خلال الفترة من الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.(تحديث)

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الادني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% 99لهندسة البترول، أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وزير الصحة

رفض علاج مريضة طواريء بسبب 80 جنيه.. الصحة: إحالة مدير مستشفي مبرة مصر القديمة للتحقيق

منتخب مصر

مصر تعزز صدارتها …تعرف علي ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

مهيب عبد الهادي

بعد فوز منتخب مصر ..مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

شعار الزمالك

أوشينج يشارك في مران الزمالك رغم معاناته من الإجهاد العضلي

بالصور

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

