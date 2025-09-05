رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

موعد غلق التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

وأوضحت أن الغلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدي البلد، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.