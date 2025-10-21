رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص

كشف الفنان سامي مغاوري عن تفاصيل طريفة من بداياته الفنية خلال فترة دراسته الجامعية، مؤكدًا أنه رسب في كلية الحقوق بسبب شغفه الشديد بالمسرح الجامعي.

وقال مغاوري، في لقاء خاص لـ"صدى البلد"، إنه كان يترك المحاضرات ويقضي أغلب وقته في مسرح الجامعة، ما أدى إلى تراجع مستواه الدراسي ورسوبه في العام الأول.

وأضاف الفنان القدير: "كنت بسيب المحاضرات وأروح أقعد في المسرح، وده خلاني أرسب.. والدي زعل جدًا وقتها، وقال لي خد الشهادة الأول وبعد كده كمل في التمثيل براحتك".

وأوضح مغاوري أن المسرح كان عشقه الأول، وأن تجربة المسرح الجامعي كانت نقطة التحول في حياته الفنية، مؤكدًا أن دعم أسرته بعد تخرجه كان دافعًا كبيرًا للاستمرار في مشواره.

ويُعد سامي مغاوري من أبرز فناني جيله، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية، وترك بصمة واضحة لدى الجمهور المصري والعربي.



