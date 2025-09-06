«نزل 15 جنيها» .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025 .. يشهد سعر الذهب تراجعا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4860 جنيهًا للبيع، و4830 جنيهًا للشراء، أي تراجع بقيمة 15 جنيهًا لعيار 21.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

5554.25 جنيه للبيع، و5520 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

5091.5 جنيه للبيع،و5060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

4860 جنيهًا للبيع، و4830 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

4165.75 جنيه للبيع، و4140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

3240 جنيهًا للبيع، و3220 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

2777.25 جنيه للبيع، و2760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

2082.75 جنيه للبيع، و2070 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

38880 جنيها للبيع، و38640 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب عالميا: 3587.04 دولار للبيع، و3586.19 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا على اختلاف نوع عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الأخرى المسبوكة في الذهب قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب، علمًا أنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر.