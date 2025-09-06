قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«نزل 15 جنيها» .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025

بعد الانخفاض .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025
بعد الانخفاض .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025 .. يشهد سعر الذهب تراجعا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4860 جنيهًا للبيع، و4830 جنيهًا للشراء، أي تراجع بقيمة 15 جنيهًا لعيار 21.

سعر الذهب الآن 

سعر الذهب عيار 24

5554.25 جنيه للبيع، و5520 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

5091.5 جنيه للبيع،و5060 جنيهًا للشراء.

واقرأ أيضًا:

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 21

4860 جنيهًا للبيع، و4830 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

4165.75 جنيه للبيع، و4140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

3240 جنيهًا للبيع، و3220 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

2777.25 جنيه للبيع، و2760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

2082.75 جنيه للبيع، و2070 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

38880 جنيها للبيع، و38640 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب عالميا: 3587.04 دولار للبيع، و3586.19 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا على اختلاف نوع عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الأخرى المسبوكة في الذهب قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب، علمًا أنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 12 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

المزيد