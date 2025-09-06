سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6-9-2025

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر صعودا جديدا مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025، على مستوي محلات الصاغة المصرية.

زيادة الجنيه الذهب اليوم

وارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بقيمة تبلغ 480 جنيها علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الجنيه اليوم

سجل آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4850 جنيها للبيع و4875 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيها للبيع و4178 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3233 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3596 دولارا للبيع و3597 دولارا للشراء.