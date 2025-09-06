يقترب من 5000 جنيه.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم السبت 6 سبتمبر

رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: سجل سعر الجرام 4182 جنيهًا مصريًا.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 4880 جنيهًا مصريًا.

عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 5577 جنيهًا مصريًا.

الجنيه الذهب: سجل 39040 جنيهًا مصريًا.

توقعات أسعار الذهب في الأيام القادمة:

توقع الخبراء أن تواصل أسعار الذهب استقرارها مع التحركات البسيطة في السوق المحلي، نظرًا لثبات الأوضاع في الأسواق العالمية والعملات.

نصائح للمستثمرين والمقبلين على الشراء:

ينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع الذهب، ومراقبة التقلبات العالمية في أسعار الذهب، خاصة مع الأحداث الاقتصادية الكبرى.