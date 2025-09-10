تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و47.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.50 جنيه للبيع، و56.34 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.27 جنيه للبيع، و65.05 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.51 جنيه للبيع، و157.03 جنيه للشراء.

