تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

سجّل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء  47.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 سعر الدولار اليوم الأربعاء استقرت عقب تراجعه أمس الثلاثاء، بقوة في جميع البنوك العاملة في مصر .

أقل سعر لصرف  الدولار 

وسجل أقل سعر لصرف  الدولار   47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي وكريدي اجريكول.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الأربعاء  ضمن نشرته الخدمية .

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكان والتعمير 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول   47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47،93 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك   47.94 جنيه للشراء و48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري   47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  47.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
ما هي تقلصات العضلات؟
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
