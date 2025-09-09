قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المجتمعات العمرانية تعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي

جانب من الاجتماع
علياء فوزى

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا هاما بنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد عمران و المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة لمناقشة أزمات المقنن المائي ، وانقطاع المياة المتكرر بالمناطق الصناعية وانخفاض ضغط المياة بالمناطق السكنية و الزيادة المستمرة على أسعار المياة الصناعية، وكذلك مقترح فصل فاتورة الصرف الصحي  عن فاتورة استهلاك المياه.

حضر الإجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، وعدد كبير  مستثمري المدينة .

ومن جانبه أكد الدكتور  سمير عارف رئيس مجلس الإدارة على الدور الفعال للدولة في دعم المستثمرين  وتشجيع الاستثمار ، ولكن هناك  عدم وجود معلومة واضحة حول موضوع المقنن المائي، لافتاً إلى أنه  منذ فترة الأربعينات لم نعلم شيئ عن المقنن المائي .

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عمران أن مدينة العاشر من رمضان لها مكانة كبيرة لدى الدولة بسبب مساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي ،لافتا إلى أن الدولة تسعى لدعم الاستثمار القومي  ولذلك فقد تم إصدار  قرار من وزير الإسكان بالغاء المديونيات المفروضة على المصانع  وذلك فور قيام أصحاب  المصانع بتقديم طلب بتقنين أوضاعها.
وتابع "وزير الإسكان شريف الشربيني أصدر قرار  بإلغاء المديونيات بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة الفريق كامل الوزير عقب الشكاوي التي تقدم بها العديد من المستثمرين وذلك  من أجل تشجيع المستثمرين على النهوض بالاستثمار الوطني".

وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن إصدار قرار وزارى أخر بتمديد فترة تصالح المصانع مع المجتمعات العمرانية بشأن ازمة المقنن المائي للمرة الثانية  بسبب عدم علم المستثمرين بقرار المقنن المائي  و ذلك لمدة 3  شهور بداية من 29/8/2025 ، مع تحديد المقنن من خلال إعادة تدوير أو ترشيد الاستهلاك وذلك بحد أقصى 3 سنوات بصفة مؤقتة تتحول بعد ذلك الى دائمة بالإضافة إلى تسهيل عملية الجدولة للمصانع التي تتقدم بطلب للهيئة بشأن المقنن المائي الدائم أو المؤقت بدون فائدة البنك المركزي بحد بأقصى 12 شهر .

وحول أزمة انقطاع المياه و انخفاضها عن المصانع أكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة أن ذلك يرجع إلى انخفاض الجهد الكهربائي  خلال فترة الصيف ، لافتا إلى أنه تم التعاقد من شركة الخرافي لحل هذه الأزمة بعمل إنشاء محطة لتغذية الماخذ لزيادة الجهد الكهربائي ، مؤكداً أن هذه المشكلة سيتم القضاء عليها قريباً.

جمعية مستثمري العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المناطق الصناعية أسعار المياة الصناعية

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
وزير الإسكان
وزير الإسكان
