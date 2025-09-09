قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: التوسع في البرامج والخدمات السياحية بأعلى المستويات العالمية

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات "القابضة للسياحة والفنادق"
وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات "القابضة للسياحة والفنادق"
علياء فوزى

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لـ الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ومعدلات التشغيل وموقف المشروعات القائمة والجديدة بقطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي قطاع السياحة أهمية كبرى باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، مشيرًا إلى العمل المتواصل لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ جاذبيتها كمقصد يجمع بين عراقة التاريخ وتنوع المنتج السياحي.

أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها التوسع في البرامج والخدمات السياحية وفق أعلى المستويات العالمية، بما يضمن تقديم منتج سياحي متكامل يواكب المنافسة العالمية، إلى جانب مشروعات إحياء الأصول الفندقية التاريخية وتطوير الفنادق القائمة، فضلًا عن إقامة وتوسعات جديدة تزيد الطاقة الفندقية وتعظم العوائد الاقتصادية والسياحية.

وتابع الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات البارزة، ومنها:مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بميدان الأوبرا وسط القاهرة، ومشروع تطوير فندق شبرد التاريخي بجاردن سيتي ورفعه إلى فئة 5 نجوم، وأعمال تجديد فندق النيل ريتز كارلتون المطل على كورنيش النيل وميدان التحرير. كما تم استعراض مشروعات التوسع بالمحافظات، مثل امتداد فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، والتجهيزات النهائية لتشغيل فندق هوتاك أراكان الجديد، والتشغيل التجريبي لفندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي
لفندق فورسيزونز الأقصر.

استعرض الاجتماع موقف تطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية، والذي يشمل توسعات فندقية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للملاك والزائرين، إلى جانب مشروعات الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد بقلعة قايتباي، وإطلاق عروض الواقع الافتراضي (VR) بالمواقع الأثرية بداية من أهرامات الجيزة، مع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات. كما تمت مناقشة خطط استغلال عدد من الأصول العقارية المملوكة للشركات لإقامة فنادق جديدة بالأقاليم، وتحويل بعض أصول التجارة الداخلية للنشاط الفندقي، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد من قيادات الوزارة.

ناقش الاجتماع أيضا نشاط ومشروعات شركات التجارة، ومنها مشروع مصنع الخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب، وجهود تطوير فروع التجارة الداخلية وإحياء العلامات التجارية التاريخية مثل "صيدناوي" و"عمر أفندي" و"هانو – بنزايون"، إلى جانب التوسع في علامة بونتريمولي للأثاث الراقي بعد تطوير الفرع الرئيسي بشارع طلعت حرب، والاستعداد لافتتاح فرع جديد بالإسكندرية.

شدد الوزير في ختام الاجتماع على تسريع وتيرة العمل في جميع المشروعات مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز مكانتها السياحية العالمية، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لتحقيق مستهدفات التطوير والتحديث.

قطاع الأعمال الشركة القابضة للسياحة والفنادق مؤشرات الأداء السياحة الفنادق

وزير الإسكان
الاجهاض
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
