وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات الوزارة في قطاع السياحة والفنادق.

يعود تأسيس الفندق إلى أكثر من قرن ونصف مضى، ويُعد أحد أبرز معالم القاهرة الخديوية ذات الطابع المعماري الفريد. ويُقام المشروع الفندقي الجديد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع بطاقة فندقية تصل إلى 300 غرفة وجناح بمستوى 5 نجوم، بالإضافة إلى 3 بدرومات (خدمات وجراح للسيارات).

وراجع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني للأعمال، موجها بضرورة الالتزام الصارم بمعدلات التنفيذ وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والحرص على إنجاز جميع المراحل في التوقيتات المحددة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال يأتي في إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية وإعادة إحياء تراثها المعماري والتاريخي، مشددًا على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال التنفيذية للمشروع كانت قد انطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أنه تم الترسية على إحدى كبريات شركات الإدارة الفندقية العالمية لتولي تشغيل الفندق، وجارٍ حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتوقيع التعاقد، بما يضمن تشغيل المشروع وفق أحدث النظم العالمية في مجال الضيافة، موضحا أن المشروع سيمثل إضافة نوعية للطاقة الفندقية في قلب العاصمة ويعزز من جاذبية القاهرة كوجهة سياحية عالمية.

يذكر أن الفندق بدأ إنشاؤه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908. وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه وطبقًا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم المعد للواجهات الأخرى بما يتسق مع الطابع التراثي للمبنى.