بنمو 80%.. أرباح الإسكندرية للأدوية تسجل 391 مليونا خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 80.5%، خلال العام المالي الماضي2024-2025.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية، تحقيق أرباحاً بلغت 391.17 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 216.68 مليون جنيه في العام المالي السابق له، بزيادة تقترب من 175 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.78 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أكبر منتج للبنج

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.



تأسيس الإسكندرية للأدوية

يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.

وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.



هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.

