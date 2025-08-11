قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مبيعات الإسكندرية للأدوية تتخطي 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

الأدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  ارتفاع أرباحها بنسبة 87% خلال العام المالي الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق أرباح بلغت 405.37 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 216.68 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 2.77 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.78 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.
 

تأسيس الإسكندرية للأدوية 
يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. 

وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.
 

هيكل الملكية
تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.
 

الإسكندرية للأدوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات صادرات

